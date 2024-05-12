  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod kentine saldırı
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod kentine saldırı

Yeniakit Publisher
2024-05-12 19:05:00 -
Ukrayna'dan Rusya'nın Belgorod kentine saldırı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine yönelik düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırıda 20 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun Belgorod kentine yönelik "terör" saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırının "Toçka-U" füze sistemi ile "Vampir" ve "Olha" çok namlulu roketatarlar ile yapıldığı aktarılan açıklamada, "6 Toçka-U füzesi, 4 Vampir topu ile 2 Olha topu Rus hava savunma sistemlerince yok edildi. Toçka-U füzesinin parçalarının düşmesi sonucu Belgorod kendindeki bir bina hasar gördü." ifadelerine yer verildi.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Enkazda 5 kişinin cesedine ulaşıldı." ifadesine yer verildi.

Belgorod Bölge Valisi Gladkov da füze parçalarının düşmesi sonucu 10 katlı binadaki 16 dairenin yıkıldığını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, olay yerine ek sağlık uzmanı gönderme talimatı verdiğini açıklandı.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Putin'e bilgi verildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov ile Belgorod Bölge Valisi Gladkov'un, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Belgorod kentindeki durumla ilgili bilgilendirdiği, Putin'in gerekli talimatları verdiğini aktararak, "Kiev yönetimi barbarca füze saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı arkasında Kiev yönetimi ile Batı'nın olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini vurdu
Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini vurdu

Dünya

Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini vurdu

Fransa'nın açıklamaları Rusya’yı rahatsız etti! "Ukrayna meselesinin büyümesine yol açacak"
Fransa'nın açıklamaları Rusya’yı rahatsız etti! "Ukrayna meselesinin büyümesine yol açacak"

Dünya

Fransa'nın açıklamaları Rusya’yı rahatsız etti! "Ukrayna meselesinin büyümesine yol açacak"

Ajan ağının suikast planı bozuldu! Rus ajanlar: Zelenskiy'i Ukraynalı albaylar öldürecekti!
Ajan ağının suikast planı bozuldu! Rus ajanlar: Zelenskiy'i Ukraynalı albaylar öldürecekti!

Dünya

Ajan ağının suikast planı bozuldu! Rus ajanlar: Zelenskiy'i Ukraynalı albaylar öldürecekti!

İspanya'dan Ukrayna'ya destek açıklaması
İspanya'dan Ukrayna'ya destek açıklaması

Dünya

İspanya'dan Ukrayna'ya destek açıklaması

İngiliz istihbaratına göre Rus ordusunda Ukrayna’ya karşı savaşan 9 bin Çeçen bulunuyor!
İngiliz istihbaratına göre Rus ordusunda Ukrayna’ya karşı savaşan 9 bin Çeçen bulunuyor!

Dünya

İngiliz istihbaratına göre Rus ordusunda Ukrayna’ya karşı savaşan 9 bin Çeçen bulunuyor!

Çin, Ukrayna krizinin çözümü için devrede
Çin, Ukrayna krizinin çözümü için devrede

Dünya

Çin, Ukrayna krizinin çözümü için devrede

ABD’den Ukrayna’ya yeni silah yardımı
ABD’den Ukrayna’ya yeni silah yardımı

Dünya

ABD’den Ukrayna’ya yeni silah yardımı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: İkili, sakin hayat artık bitti!
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: İkili, sakin hayat artık bitti!

Dünya

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: İkili, sakin hayat artık bitti!

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: İkili, sakin hayat artık bitti!
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: İkili, sakin hayat artık bitti!

Dünya

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: İkili, sakin hayat artık bitti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23