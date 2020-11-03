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Aktüel Ukrayna'dan Rusya'nın 3 Kırım Tatarı'na hapis cezası vermesine tepki
Aktüel

Ukrayna'dan Rusya'nın 3 Kırım Tatarı'na hapis cezası vermesine tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:28:56 -
Ukrayna'dan Rusya'nın 3 Kırım Tatarı'na hapis cezası vermesine tepki

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 3 Kırım Tatarı'na hapis cezası vermesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus askeri mahkemesinin verdiği hapis kararı kınandı.

Açıklamada, söz konusu 3 Kırım Tatarı'nın evlerine 2019'da yasa dışı baskın yapıldığı ve gözaltına alındığı belirtilerek, bugünkü kararın Kırım halkına yapılan sistematik siyasi zulmün bir delili olduğu vurgulandı.

Rusya Federasyonu'nun 3 Kırım Tatarı'na verilen cezayı iptal etmesi ve bu kişileri serbest bırakması gerektiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın insan hakları ihlallerini de durdurması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, yarımadadaki insan hakkı ihlallerine son vermesi için Rusya'ya diplomatik baskıyı ve yaptırımları artırma çağrısı da yapıldı.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 3 Kırım Tatarı için 12 yıldan 17 yıla kadar değişen hapis cezaları vermişti.

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