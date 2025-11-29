  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyaretleri sürüyor: Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu Papa’nın ziyaretini değerlendirdi

Solakların öve öve bitiremediği Almanya'da büyük kriz

Seçimleri 5. kez kazanan Afrikalı Adolf Hitler adını değiştirdi

Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil

Zelenskiy’nin sağ koluna baskın

Dışişleri Sözcüsü: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı!

İşte dünyanın futboldaki adaleti! Katil İsrail men edilmiyor: İran kuraya bile gidemiyor

Siyaseti bırakıyor mu? Kendini dinler tarihine veren Davutoğlu sevenlerini endişelendirdi

Restoranlardan online platformlara rest! Yüzde 20’lik indirim kararı aldılar
Dünya Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın askeri ve ekonomik gücünü hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Saratov Petrol Rafinerisi ve Rus ordusuna ait bazı hedeflere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hedef 1: Saratov Petrol Rafinerisi

Ukrayna, Rusya Federasyonu topraklarında bulunan Saratov Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini doğruladı. Bu eylemin, Rusya'nın saldırı kapasitesini ve ekonomik potansiyelini azaltma stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

 

Hedef 2: Kırım'daki Saki Havaalanı

Kırım Yarımadası'ndaki Saki askeri havaalanı da saldırıya uğrayan hedefler arasındaydı. Açıklamaya göre, hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından, Orion ve Forpost tipi İHA'ların (insansız hava araçları) bulunduğu bir hangar başarıyla imha edildi.

Ayrıca, Ukrayna güçlerinin Donetsk ve Lugansk bölgelerinde bulunan diğer Rus hedeflerine de saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Barışta Türk askeri Ukrayna’da olacak
Barışta Türk askeri Ukrayna’da olacak

Dünya

Barışta Türk askeri Ukrayna’da olacak

NATO'dan Ukrayna açıklaması
NATO'dan Ukrayna açıklaması

Dünya

NATO'dan Ukrayna açıklaması

Filipinler’den Ukrayna’ya paralı asker takviyesi!
Filipinler’den Ukrayna’ya paralı asker takviyesi!

Dünya

Filipinler’den Ukrayna’ya paralı asker takviyesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23