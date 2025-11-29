Ukrayna'dan Rusya'daki Kritik Tesislere Yeni İHA Saldırıları

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Saratov Petrol Rafinerisi ve Rus ordusuna ait bazı hedeflere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hedef 1: Saratov Petrol Rafinerisi

Ukrayna, Rusya Federasyonu topraklarında bulunan Saratov Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini doğruladı. Bu eylemin, Rusya'nın saldırı kapasitesini ve ekonomik potansiyelini azaltma stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Hedef 2: Kırım'daki Saki Havaalanı

Kırım Yarımadası'ndaki Saki askeri havaalanı da saldırıya uğrayan hedefler arasındaydı. Açıklamaya göre, hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından, Orion ve Forpost tipi İHA'ların (insansız hava araçları) bulunduğu bir hangar başarıyla imha edildi.

Ayrıca, Ukrayna güçlerinin Donetsk ve Lugansk bölgelerinde bulunan diğer Rus hedeflerine de saldırılar düzenlediği ifade edildi.