Ukrayna’dan Rus petrol platformuna kritik saldırı: Üretim durdu

Ukrayna'dan Rus petrol platformuna kritik saldırı: Üretim durdu

Ukrayna, Rusya’nın savaşı finanse etme kapasitesini hedef alan operasyonlarına bir yenisini ekledi. Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) bir yetkili, Ukrayna'ya ait 4 insansız hava aracının (İHA) Hazar Denizi'ndeki bir Rus petrol platformuna ilk kez saldırı düzenlediğini doğruladı. Lukoil şirketine ait Filanovsky sahasındaki tesise yapılan saldırı sonucu 20’den fazla kuyuda petrol ve doğal gaz üretiminin durduğu belirtildi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda cephe hattının çok ötesinde, Rusya'nın ekonomik ve enerji altyapısını hedef alan bir gelişme yaşandı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir yetkili, Ukrayna'nın, Rus petrol şirketi Lukoil’e ait olan Hazar Denizi'ndeki bir petrol platformuna İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. 

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) bir yetkili, Ukrayna’nın Hazar Denizi’ndeki bir Rus petrol platformuna ilk kez saldırdığını, Lukoil’e ait tesisteki üretimin durduğunu ifade etti.

PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ DURDU

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) bir yetkili, Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracının Hazar Denizi’ndeki bir Rus petrol platformuna ilk kez saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. SBU yetkisi, Filanovsky sahasındaki Rus petrol şirketi Lukoil’e ait petrol platformunda 20’den fazla kuyuda petrol ve doğal gaz üretiminin durduğunu ifade etti.

2005 yılında keşfedilen Filanovsky sahası, 2016 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından hizmete açılmış olup günde yaklaşık 120 bin varil petrol üretiyor.

Ukrayna, Rus petrol tesislerine İHA saldırıları düzenleyerek Rusya’nın savaşı finanse etmesini engellemeyi hedefliyor. Ukrayna, Karadeniz üzerinden Rus petrolü taşıyan tankerleri hedef alarak operasyonunu genişletmiş, son iki haftada 3 tankere saldırı gerçekleştirmişti.

