Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı ‘barış planını’ görüşmek üzere bugün İsviçre'de Ukrayna, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcilerinin bir araya geleceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya 1050'nin üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 1000 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerden 60'tan fazla füze kullandığını belirtti.

Rus ordusunun 19 Kasım'da füze saldırısı düzenlediği Ternopil'deki arama kurtarma çalışmalarının 4 gün sürdükten sonra dün sona erdiğini kaydeden Zelenskiy, şehirde 6'sı çocuk 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı.

Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı ‘barış planına’ değinerek, “Heyetimiz, bugün İsviçre'de ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileriyle çalışacak. Ancak diplomatik çabalara paralel olarak, Rus saldırılarına karşı savunmamızı güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Hava savunma sistemleri ve füzeler konusunda ortaklarımızla yaptığımız tüm anlaşmaların hayata geçirilmesini hızlandırmak son derece önemli. Hayatları korumaya yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Barış için çalışan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.