  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Gündem Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…
Gündem

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşın sonlandırılması için ABD’nin hazırladığı barış planının bugün İsviçre’de masaya yatırılacağını açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna heyetinin ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileriyle birlikte çalışacağını belirterek görüşmenin savaşın seyrini etkileyecek önemli adımlar içerebileceğini vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı ‘barış planını’ görüşmek üzere bugün İsviçre'de Ukrayna, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcilerinin bir araya geleceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya 1050'nin üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 1000 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerden 60'tan fazla füze kullandığını belirtti.

Rus ordusunun 19 Kasım'da füze saldırısı düzenlediği Ternopil'deki arama kurtarma çalışmalarının 4 gün sürdükten sonra dün sona erdiğini kaydeden Zelenskiy, şehirde 6'sı çocuk 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı.

Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı ‘barış planına’ değinerek, “Heyetimiz, bugün İsviçre'de ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileriyle çalışacak. Ancak diplomatik çabalara paralel olarak, Rus saldırılarına karşı savunmamızı güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Hava savunma sistemleri ve füzeler konusunda ortaklarımızla yaptığımız tüm anlaşmaların hayata geçirilmesini hızlandırmak son derece önemli. Hayatları korumaya yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Barış için çalışan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı
Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı

Dünya

Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı

Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu
Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu

Dünya

Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu

Trump’ın gizli Ukrayna planı ortalığı karıştırdı! Sızan taslakta ağır tavizler konuşuluyor!
Trump’ın gizli Ukrayna planı ortalığı karıştırdı! Sızan taslakta ağır tavizler konuşuluyor!

Gündem

Trump’ın gizli Ukrayna planı ortalığı karıştırdı! Sızan taslakta ağır tavizler konuşuluyor!

Trump’tan Ukrayna barış planına yeni bir boyut! 28 maddelik plan için kapıyı açık bıraktı: Gerekirse revize edilir
Trump’tan Ukrayna barış planına yeni bir boyut! 28 maddelik plan için kapıyı açık bıraktı: Gerekirse revize edilir

Dünya

Trump’tan Ukrayna barış planına yeni bir boyut! 28 maddelik plan için kapıyı açık bıraktı: Gerekirse revize edilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23