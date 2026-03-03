  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Bakın gasilhaneden ne çaldılar
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Bakın gasilhaneden ne çaldılar

Adana'nın Seyhan ilçesindeki gasilhaneye giren kişi ya da kişiler cenazeler için bırakılan kefen, çarşaf ve havluları çaldı.

#1
Foto - Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Bakın gasilhaneden ne çaldılar

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Mezarlığı’nda yaşanan olay, mahallede büyük şaşkınlık ve tepkiye yol açtı.

#2
Foto - Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Bakın gasilhaneden ne çaldılar

Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezarlığın gasilhanesine pencereyi söküp girdi. Kişi veya kişiler, burada önce sigara ve yasaklı madde kullanıp ardından kefen, çarşaf ve havluyu çalıp kayıplara karıştı. Sabah mezarlık görevlisi, pencerenin söküldüğünü görüp durumu Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak'a bildirdi. Tanak, polisi çağırdı ve ekipler olay yerinde inceleme yapıp hırsızlığı yapanları bulmak için çalışma başlattı.

#3
Foto - Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Bakın gasilhaneden ne çaldılar

Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak, "Pazar günü sabah mezarlık görevlisi aradı ve hırsızlığı bildirdi. Buradaki manzara bizi çok üzdü. Bunu yapan bizim mahallemizden birisi değildir, çünkü mahalleli olarak birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Buranın uygunsuz kullanımı bizleri çok üzdü" dedi.

#4
Foto - Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Bakın gasilhaneden ne çaldılar

Gasilhaneden kefen çalınmasına anlam veremediğini anlatan Tanak, "Biz burada yedek olarak kefen, çarşaf ve havlu bırakıyorduk. Onları çalmışlar, ne istediler bilmiyoruz. Buraya zarar vermek sana ne kattı. Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın? İnşallah emniyet bu kişileri bulur, bu kamu malına verilmiş bir zarardır. Burası dönüp dolaşıp geleceğimiz, bulunacağımız bir alan, yasaklı madde kullanmak için burayı mı buldun gerçekten çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan muhtar Tanak, tek tesellilerinin hırsızların klima ve termosifonu çalmamaları olduğunu söyledi.

#5
Foto - Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Bakın gasilhaneden ne çaldılar

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Perihan Şenyürek ise hırsızlık karşısında tepkisini göstererek, "Burada durumu olmayanlar için yedek kefen bulunuyor. Ey hırsız, elini vicdanına koy, senin annen, baban ölse burada cenazesi yıkanırken kefen alacak paran olmasa ne hissedersin, Allah'tan kork ve vicdanına sor. Buraya gelen herkesin parası yok ki. Paran yoksa git çalış" diye konuştu.

