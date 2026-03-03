Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Bakın gasilhaneden ne çaldılar

Gasilhaneden kefen çalınmasına anlam veremediğini anlatan Tanak, "Biz burada yedek olarak kefen, çarşaf ve havlu bırakıyorduk. Onları çalmışlar, ne istediler bilmiyoruz. Buraya zarar vermek sana ne kattı. Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın? İnşallah emniyet bu kişileri bulur, bu kamu malına verilmiş bir zarardır. Burası dönüp dolaşıp geleceğimiz, bulunacağımız bir alan, yasaklı madde kullanmak için burayı mı buldun gerçekten çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan muhtar Tanak, tek tesellilerinin hırsızların klima ve termosifonu çalmamaları olduğunu söyledi.