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Dünya Ukrayna'dan kritik karar! Rusya'dan tazminat isteyecek
Dünya

Ukrayna'dan kritik karar! Rusya'dan tazminat isteyecek

Ukrayna Yüksek Mahkemesi, Ukrayna devlet bankası Oşçadbank’ın (OschtschadBank) Kırım’da kaybettiği varlıkları karşılığında Rusya’dan 1,3 milyar zararı tazmin etmesine izin verdi. İlgili karar 2 Aralık 2020 tarihinde mahkeme tarafından kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:40:00 -
Ukrayna'dan kritik karar! Rusya'dan tazminat isteyecek

Ukrayna Yüksek Mahkemesi, Kıyiv Temyiz Mahkemesinin 17 Temmuz 2019 tarihinde aldığı kararı onadı. Temmuz 2019’da Kıyiv Temyiz Mahkemesi Oşçadbank’a Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesinin kararın yerine getirmesine ve Kırım’da kaybettiği varlıkları karşılığında Rusya Federasyonu’ndan 1.3 milyar dolar tahsil etmesine izin verdi. Mahkeme ayrıca zararın tazmin edilmesi için bankaya Rusya’nın Ukrayna’daki varlıklarına el koymasına izin verdi.

Oşçadbank davası

Rusya Federasyonu, işgalden sonra Ukrayna devlet bankası Oşçadbank’ın Kırım’daki varlıklarını yasa dışı kamulaştırdığı belirlenmiş ve uluslararası mahkeme tarafından 1.3 milyar dolarlık tazminat cezasına çarptırılmıştı. Rusya karara itiraz etmiş ve temyiz dilekçesi vermişti. Ancak Pariste yapılan mahkemede Rusya’nın temyiz dilekçesi reddedilmişti. Kıyiv Temyiz Mahkemesi Temmuz 2019’da OşçadBank’a Rusya’nın Ukrayna’daki varlıklarına el koymasına izin vermişti. Ancak daha sonra Kıyiv Temyiz Mahkemesinin kararı Ukrayna Yüksek Mahkemesinde itiraz edildi.

 

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