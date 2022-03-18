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Gündem Ukrayna'dan korkutan iddia! "Esed ve Hizbullah..."
Gündem

Ukrayna'dan korkutan iddia! "Esed ve Hizbullah..."

Ukrayna, "Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 08:59:00 - 2022-03-18 09:05:12
Ukrayna'dan korkutan iddia! "Esed ve Hizbullah..."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 23'üncü gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."

Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Rusya'ya destek açıklamasında bulunmuştu. Nasrallah, Ukrayna ve NATO'nun Rus halkının haklarını hiçe saydığını belirterek, Moskova'nın kendi ulusal güvenliği ve sınırlarını koruma hakkına sahip olduğunu söylemişti.

 

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