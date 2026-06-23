Miras kavgasını İslam Şeriatına göre mi çözecekler? Sevan Nişanyan'dan çocuklarına sitem

Sevan Nişanyan, gazeteci Alin Ozinian’ın YouTube kanalında çocukları hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Çocuklarının Şirince’deki otelin başında "emek vermeden" yaşadıklarını belirten Nişanyan, "Sıfır emekle mirasyedi hayatı yaşıyorlar veya yaşayabileceklerini zannediyorlar" diyerek sitem etti.

Muhalif yazar Sevan Nişanyan, Alin Ozinian'ın YouTube kanalında katıldığı programda çarpıcı itiraflarda ve ailevi eleştirilerde bulundu. İzmir'in Şirince köyünde kurduğu turizm işletmesinin günümüzdeki durumuna değinen Nişanyan, çocuklarının bu varlığa karşı olan tutumunu sert bir dille eleştirdi.

"SIFIR EMEKLE MİRASYEDİ HAYATI YAŞIYORLAR"

Oğulları Arsen ve Tavit'in çalışma hayatı ve sorumluluk bilinciyle ilgili hayal kırıklığını dile getiren Sevan Nişanyan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bu çocuklar, biri 33 yaşında, biri 26 yaşında, bunlar hayatlarında para kazanacak hiçbir şey yapmadan, sıfır emekle mirasyedi hayatı yaşıyorlar veya yaşayabileceklerini zannediyorlar."

"YILLIK 1 MİLYON EURO CİROSU OLAN BİR OTELİN PATRONLARIDIR"

Şirince'deki ünlü otel işletmesinin ekonomik büyüklüğüne ve çocuklarının buradaki konumuna dikkat çeken yazar, mülkiyetin getirdiği konfora rağmen çocuklarının bu durumun kıymetini bilmediğini savundu. Nişanyan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Zengin değiliz ama yılda 1 milyon Euro cirosu olan bir otelin patronları ve sahipleri durumundalar. Bir kız arkadaş edindiklerinde 'burası bizim otel' deyip ağırlama şansına sahipler. Ve bunu takdir edemiyorlar. Bunu anlamıyorlar."

YOUTUBE ORTAKLIĞI SONA ERDİ

Uzun süredir dijital platformlarda oğlu Arsen Nişanyan ile birlikte ortak programlar ve yayınlar gerçekleştiren Sevan Nişanyan, geçtiğimiz hafta radikal bir karar almış, takipçilerine artık YouTube yayınlarına tek başına devam edeceğini duyurmuştu. Muhalif isim, bu kararın arkasındaki nedenleri gizlemeyerek aile içindeki derin çatışmayı gözler önüne sermişti.

"BABASINA LAYIK BİR EVLAT OLMADIĞINI KANITLADI"

Oğlu Arsen Nişanyan ile yollarını hem fikirsel hem de profesyonel olarak tamamen ayırdığını belirten Sevan Nişanyan, kırgınlığını ve öfkesini şu sert sözlerle ifade etmişti:

"Arsen maalesef babasına layık bir evlat olmadığını kanıtladı. Arsen defteri kapanmıştır."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Nişanyan'ın kendi çocuklarına yönelik "mirasyedi" ve "emek vermeden yaşıyorlar" şeklindeki eleştirileri, programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

"REENKARNASYON VARSA BİR SONRAKİNDE SIKINTIDAN GEBERECEĞİM"

Babası Sevan Nişanyan’ın karakterine ve iddialarına yönelik X platformundan paylaşım yapan Tavit Nişanyan, şu ifadeleri kullandı:

"Babam gerçekten dünyanın en manyak babasıydı, reenkarnasyon varsa bir sonradakinde sıkıntıdan gebereceğim. Bu konuda hakkı yenemez."

"SAVUNULABİLİR BİR TARAFI YOK"

Nişanyan’ın katıldığı yayındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve babasının haksız olduğunu savunan Tavit Nişanyan, açıklamalarında gerilimi artırarak şöyle devam etti:

"Yayın boyunca babam iyi ahkam kesti ama ne istediğini ve neden istediğini uzmanca geçiştirdi çünkü savunulabilir bir tarafı yok."

'ŞERİATA GÖRE ÇÖZÜN'

Baba-oğullar araındaki miras krizi içni bir çok sosyal medya kullanıcısı şeriata göre çözmeleri teklifinde bulundu. Son yıllarda Nişanyan ailesinin İslam'a karşı ılımlı ve iyimser olduğu biliniyor.