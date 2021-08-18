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Sağlık

Ukrayna’dan Johnson & Johnson aşısına onay

Ukrayna, ABD merkezli Johnson & Johnson firmasının ürettiği Janssen isimli Covid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 20:01:00 -
Ukrayna’dan Johnson & Johnson aşısına onay

Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, ABD merkezli Johnson & Johnson firmasının ürettiği Janssen isimli Covid-19 aşısının kullanımına onay verildi.

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Johnson & Johnson firmasının Janssen isimli korona virüs aşısının özel firma tarafından kullanımını resmi olarak onaylanmadan önce ülkeye getirilmesine onay vermiş ve 500 dozluk teslimat Ukrayna Sağlık Bakanlığının onayıyla resmi olarak gerçekleşmişti.

Ukrayna Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararla, Janssen aşısı resmi olarak onaylanırken, Ukrayna’da vatandaşlara uygulanabilecek korona virüs aşıları listesine girdi. Onayın ardından söz konusu aşıyı olanlar Ukrayna’ya giriş yapabilecek.

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