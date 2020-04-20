  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ukrayna’dan gelerek Rize’de karantinaya alınan vatandaşlar için konser

Rize’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ukrayna’dan getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinada tutulan 194 Türk vatandaşı için mini bir konser düzenlendi.

2020-04-20 21:24:25 -
Ukrayna’dan gelerek Rize’de karantinaya alınan vatandaşlar için konser

Rize’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ukrayna’dan getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinada tutulan 194 Türk vatandaşı için mini bir konser düzenlendi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Ukrayna’dan Rize’ye getirilen ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Devlet Hatun Öğrenci Yurdunda karantinaya alınan 194 kişinin morallerini yüksek tutabilmek amacıyla, kaldıkları yurdun önünde kemençe ve tulum eşliğinde konser düzenlendi.


Yurdun hemen kapısında düzenlenen konsere içeride kalan vatandaşlar camlara çıkarak alkışlarla ve video çekerek eşlik ederken çevre binaların balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlarda doyasıya eğlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı