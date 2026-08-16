Nehir kurudu sınır kalktı! İki ülke birleşti

Nehrin daha önce bu seviyeye gerilemediğini belirten yerel halk, oluşan geniş kumsallarda yüzmeye ve vakit geçirmeye devam ediyor. Eski Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana mülkiyet tartışması süren ada, kadastro kayıtlarında Hırvatistan'a bağlı görünse de konum olarak Sırbistan kıyısına daha yakın bir noktada bulunuyor.