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Dünya Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması: 2 gün içinde yapacağız
Dünya

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması: 2 gün içinde yapacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Türkiye ile iki gün içinde serbest ticaret anlaşması imzalayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 14:03:00 - 2022-02-01 14:04:21
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması: 2 gün içinde yapacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna'nın Türkiye ile iki gün içinde serbest ticaret anlaşması imzalayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşmesi planlanıyor.

Zelenskiy, parlamentoya yaptığı konuşmada aynı zamanda Ukrayna'nın ekonomisinin istikrara kavuşmaya başladığını söyledi ve Rusya'nın saldırı tehdidi nedeniyle panik olunmaması ve birlik olunması çağrısında bulundu.

Silahlı güçleri, 3 yıl içinde 100 bin kişiye ulaşacak

Zelenskiy, Rusya, Fransa ve Almanya ile yapılacak barış görüşmelerinin yeni turunun tarihine dair yakında anlaşmaya varılmasını umuyor.

Zelenskiy, Ukrayna'nın silahlı güçlerini üç yıl içinde 100,000 kişi artıracağını da ekledi.

 

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