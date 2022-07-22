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Gündem Ukrayna'dan flaş açıklama: Türkiye'yi takdir ediyoruz
Gündem

Ukrayna'dan flaş açıklama: Türkiye'yi takdir ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha, Türkiye'nin tahıl koridorunda oynadığı kritik rolü takdir ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 19:17:00 -
Ukrayna'dan flaş açıklama: Türkiye'yi takdir ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha, İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) "tahıl meselesinin" çözümünde oynadıkları aktif rolü takdir ettiğini belirtti.

Sybiha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan anlaşmaya değinerek, Ukrayna limanlarındaki engelin kaldırılmasına yönelik girişimin onaylandığını ifade etti.

Bu anlaşmanın tahıl ihracatı için insani bir koridor oluşturulmasına olanak sağlayacağına işaret eden Sybiha, "Küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım. 'Tahıl meselesinin' çözümünde BM ve Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

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