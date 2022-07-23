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Dünya Ukrayna'dan flaş açıklama! Tarih verildi
Dünya

Ukrayna'dan flaş açıklama! Tarih verildi

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarının iki hafta içinde çalışacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 17:16:00 -
Ukrayna'dan flaş açıklama! Tarih verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahılın çıkışı için kullanılacak Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarından ilk gemilerin 4 gün içinde çıkabileceği belirtildi.

Söz konusu limanların tamamıyla 2 hafta içinde çalışacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da Koordinasyon Merkezi'ni oluşturmak için yarın heyet göndermeye hazırız. Diğer tarafların bunu hızlı yapmaya hazır olduğunu umuyoruz. Merkez oluşturulunca ilk limanı açabileceğiz."

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