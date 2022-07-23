  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir dönem sona eriyor! Türk Lirası'nda değişim kararı

Tam 15 milyar dolar! Türkiye gün sayıyor, çok az kaldı

AİHM onayladı, Yunanistan yaptı... Ver 30 bin euroyu al göçmenin canını

Dikkat çeken "tahıl koridoru" açıklaması: Avrupa'nın yapamadığını Türkiye yaptı

Mustafa Kemal'in ilk kez yayınlanan fotoğrafı... Elbisesindeki işaret gündem oldu!

Tüm dünya bu anlaşmayı konuşuyor... Fiyatını artık Türkiye belirleyecek

AK Partili Mustafa Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: AK Parti'ye bir kızgınlık var ama...

Hem cevabı verdiler hem de yarışma yaptılar! Mustafa Kemal'in 5 yaşındaki hali yayınlandı

Temel Kotil müjdeleri peş peşe sıraladı! Türkiye geliştirdi, pilot olmadan günlerce havada kalabiliyor

Benzin ve motorine kallavi indirim! Araç sahiplerine büyük müjde geldi
Dünya Ukrayna'dan flaş açıklama: Hazırlıklar devam ediyor
Dünya

Ukrayna'dan flaş açıklama: Hazırlıklar devam ediyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya’ya değil, Türkiye ile Birleşmiş Milletler’e güvendiklerini belirterek, "Limanların açılması yönündeki engelleri ortadan kaldırma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Limanlarımızdan tarım ürünlerinin ihracatının başlaması için teknik hazırlıklara devam ediyoruz” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 19:56:00 -
Ukrayna'dan flaş açıklama: Hazırlıklar devam ediyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın Odessa limanına füze saldırısı düzenlemesini değerlendirdi.

Rusya’nın söz konusu saldırıyla dünyaya gerçek niyetini gösterdiğini belirten Kubrakov, “Son aylarda, altyapıya yönelik füze saldırıları, düşmanın ikinci ve hatta birinci hedefi oldu. Her gün demir yolları, köprüler, petrol depolama tesisleri ve limanlara onlarca füze atılıyor. Bu, çalışmalarımızı ve direnişimizi engellemiyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 8 yıl önce savaş başlattığını işaret eden Kubrakov, şunları kaydetti:

“Biz Rusya’ya güvenmiyoruz. Ancak ortak ve müttefiklerimize güveniyoruz. Bu nedenle, Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli çıkışıyla ilgili anlaşma Rusya ile değil BM ve Türkiye ile imzalandı. Bu belge, iyi niyet jesti olarak değil, Yılan Adası’nı kurtaran Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Bu, kıyı şeridini korumak için bize modern ve yetkin silah veren müttefiklerimiz sayesinde gerçekleşti. Söz konusu belge, Ukrayna şartları doğrultusunda imzalandı."

Kubrakov, “Limanların açılması yönündeki engelleri ortadan kaldırma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Limanlarımızdan tarım ürünlerinin ihracatının başlaması için teknik hazırlıklara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23