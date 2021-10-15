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Dünya Ukrayna'dan dünyaya Rusya çağrısı!
Dünya

Ukrayna'dan dünyaya Rusya çağrısı!

Ukrayna, uluslararası toplumu Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da gerçekleştirdiği nüfus sayımını kınama çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:36:00 -
Ukrayna'dan dünyaya Rusya çağrısı!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu hareketin yasa dışı ilhak çabasını meşrulaştırma girişiminin devamı olduğu belirtildi.

Kırım'daki nüfus sayımının kınandığı açıklamada, Kırım'daki durumun değerlendirilmesinin ancak uluslararası organizasyonlarca gerçekleşirse tarafsız olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın uluslararası toplumu nüfus sayımını kınamaya ve sonuçlarını tanımamaya çağırdığı kaydedildi.

Rusya ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da bugün başlayan nüfus sayımı, 14 Kasım'a kadar sürecek.

Rusya, 2014'te Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak etmişti.

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