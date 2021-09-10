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Dünya Ukrayna'dan dünyaya Rusya çağrısı
Dünya

Ukrayna'dan dünyaya Rusya çağrısı

Ukrayna, dünyaya 5 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alınması nedeniyle Rusya'ya baskı çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 16:04:00 -
Ukrayna'dan dünyaya Rusya çağrısı

Ukrayna Parlamentosunda, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına alması nedeniyle uluslararası toplumu Rusya'ya baskı uygulamaya çağıran yasa tasarısı kabul edildi.

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, söz konusu yasa tasarısı 450 milletvekilinin 293'ü tarafından kabul edildi.

Tasarıya göre, Ukrayna Parlamentosu, uluslararası hükümetleri ve parlamentoları Rusya'nın gerçekleştirdiği yeni baskı dalgasını kınamaya çağırdı.

Dünyayı, gözaltılara karışan birimlere karşı kısıtlayıcı tedbirler almaya çağıran tasarıda, uluslararası toplum da Kırım Platformu'nda imzalanan bildiriye katılmaya davet edildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına almıştı.

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