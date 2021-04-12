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Dünya Ukrayna'dan Donbass açıklaması! NATO ve Türkiye vurgusu yapıldı
Dünya

Ukrayna'dan Donbass açıklaması! NATO ve Türkiye vurgusu yapıldı

Donbass'taki gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, NATO ve Türkiye'den güçlü bir dayanışma sinyali aldıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 02:13:00 -
Ukrayna'dan Donbass açıklaması! NATO ve Türkiye vurgusu yapıldı

Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın ABD, Kanada, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden mevkidaşları ve ayrıca Avrupa Birliği temsilcileri ve NATO Genel Sekreteri ile 16 telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Sözcü, “Ukrayna, uluslararası ortaklardan güçlü bir dayanışma sinyali aldı. Rusya’nın güvenlik durumunu tırmandırması bağlamında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlı bir şekilde destekleyen ülkelerin sayısı giderek artıyor” ifadesini kullandı.

Ukraynalı diplomat, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğini ifade ettiğini belirtti.

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