Ukrayna'dan Donbass açıklaması! NATO ve Türkiye vurgusu yapıldı

Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın ABD, Kanada, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden mevkidaşları ve ayrıca Avrupa Birliği temsilcileri ve NATO Genel Sekreteri ile 16 telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Sözcü, “Ukrayna, uluslararası ortaklardan güçlü bir dayanışma sinyali aldı. Rusya’nın güvenlik durumunu tırmandırması bağlamında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kararlı bir şekilde destekleyen ülkelerin sayısı giderek artıyor” ifadesini kullandı.

Ukraynalı diplomat, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğini ifade ettiğini belirtti.