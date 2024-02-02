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Gündem Ukrayna'dan çok konuşulacak Bayraktar kararı
Gündem

Ukrayna'dan çok konuşulacak Bayraktar kararı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 23:19:00 -
Ukrayna'dan çok konuşulacak Bayraktar kararı

Bayraktar TB2 SİHA'ların savaş sahasındaki performansı Ukrayna'yı ipten alırken Kiev yönetiminden Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Ukrayna'dan "Askeri Kardeşliğin Yıldızı Madalyası" verildi.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Ukrayna'dan "Askeri Kardeşliğin Yıldızı Madalyası" verildi.

Sosyal medya hesabından madalya aldığı anın görüntüsünü de aktaran Bayraktar, paylaşımında şunları söyledi;

"Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından "Askeri Kardeşliğin Yıldızı Madalyası" ile ödüllendirildim. Madalyanın Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin savaş kahramanı komutanı, dostum Korgeneral Mykola Oleschuk tarafından takdim edilmesinden dolayı onur duydum. Tüm dünyada bir an önce barışın kalıcı hale gelmesini diliyorum. Teşekkürler!"

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