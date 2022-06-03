Ukrayna'dan çirkin "Türkiye" iddiası! Yüz verdik, böyle oldu

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna’ya ait olan buğdayları çalıyor ve bunları işgal edilmiş olan Kırım’dan çıkarmaya çalışıyor” dedi.

Büyükelçi Bodnar, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 100’üncü günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Karadeniz’de deniz taşımacılığını tehdit altına alan durumun Ukrayna mayınları ile Ukrayna askerleri olmadığının altını çizen Bodnar, "Gıda güvenliğinin sıkıntısı işgal edilen bölgelerden bizim buğdayımızın, tahıllarımızın çalınması ve çıkartılmasıdır. Rusya, utanmaz bir şekilde Ukrayna’ya ait olan buğdayları çalıyor ve bunları işgal edilmiş olan Kırım’dan çıkarmaya çalışıyor. Biz şimdiden Türkiye’nin bu konuda bize yardımcı olması için başvurumuzu yaptık. Söz konusu tahılın çıkarılması ve satın alınması noktasında katkıda bulunan kişilerle ilgili dava açıyoruz. Bu suç ortaklığını yapan tüm şirketlerin, şahısların ve gemilerin isim listesi bizde mevcut" ifadelerine yer verdi.