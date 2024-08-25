  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nüfusu artması ve düşmesi beklenen iller: Türkiye’nin nüfusu 2023-2030 yıllarında 2,8 milyon artacak!

Kamala Harris parayı götürdü! Milyonlarca dolar topladı

İran, güzel haberi böyle duyurdu 'Arap kökenli vatandaşlara hakaret' dizinin yayını durduruldu

Rusya'dan Fransa'ya nota!

Eurofighter, F-35 derken ve açıklama geldi: Onları ikna ettim! Türkiye'ye savaş uçağı verecekler

Türkiye için ABD'den yardım istediler: Her şeyimizi kaybedebiliriz! Ankara'ya karşı bir şey yapın

Araplar, Türkiye'nin o bölgesinden elini ayağını çekti! İsyan etmemek elde değil

Türkiye'ye su vermeyi reddeden ülke susuz kaldı! Resmen şoktalar

Frank Hoogerbeets'ten dehşete düşüren çıkış! Acil olarak uyardı: Orada 9 şiddetinde deprem olacak

Cihat Yaycı Paşa kendisine yönelik saldırılara Akit TV’den ‘Kapak olsun’ diyerek cevap verdi
Dünya Ukrayna'dan Belarus'a uyarı: Askeri hedefleri vururuz
Dünya

Ukrayna'dan Belarus'a uyarı: Askeri hedefleri vururuz

Yeniakit Publisher
2024-08-25 22:17:00 -
Ukrayna'dan Belarus'a uyarı: Askeri hedefleri vururuz

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda askeri birliklerin vurulacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedildi.

Söz konusu bölgede Rus "Wagner" Grubu paralı askerlerinin de tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet sınırı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında tatbikatların yapılması Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Belaruslu yetkilileri, Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaya ve silahlı kuvvetlerini de düşmanca eylemlerini durdurmaya ve birliklerini Ukrayna devlet sınırından Belarus'taki mevcut ateş sistemlerinin menzilini aşan bir mesafeye çekmeye çağırıyoruz."

Ukrayna'nın Belarus halkına yönelik hiçbir zaman dostane olmayan eylemler yapmadığı ve yapmayacağı vurgulanan açıklamada, "Sınırın ihlali durumunda Ukrayna'nın kendini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı ve Belarus'taki tüm askeri birliklerin, tesislerin ve tedarik yollarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin meşru hedefleri haline geleceği konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya’ya karşı yeni hamle…Ukrayna yerli İHA üretimine odaklandı! Zelenski'den müjde
Rusya’ya karşı yeni hamle…Ukrayna yerli İHA üretimine odaklandı! Zelenski'den müjde

Dünya

Rusya’ya karşı yeni hamle…Ukrayna yerli İHA üretimine odaklandı! Zelenski'den müjde

Rus ordusu Ukrayna'nın Kursk saldırısı ve ilerleyişine karşı Kursk'a yeniden asker sevk ediyor
Rus ordusu Ukrayna'nın Kursk saldırısı ve ilerleyişine karşı Kursk'a yeniden asker sevk ediyor

Dünya

Rus ordusu Ukrayna'nın Kursk saldırısı ve ilerleyişine karşı Kursk'a yeniden asker sevk ediyor

ABD savaşı körüklüyor! Ukrayna’ya silah ve teçhizat yardımı
ABD savaşı körüklüyor! Ukrayna’ya silah ve teçhizat yardımı

Dünya

ABD savaşı körüklüyor! Ukrayna’ya silah ve teçhizat yardımı

İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak
İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak

Dünya

İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak

Rus Büyükelçi’den Washington’a suçlama: ABD parmak şıklatsa diyerek duyurdu!
Rus Büyükelçi’den Washington’a suçlama: ABD parmak şıklatsa diyerek duyurdu!

Dünya

Rus Büyükelçi’den Washington’a suçlama: ABD parmak şıklatsa diyerek duyurdu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23