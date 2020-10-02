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Dünya Ukrayna'dan Azerbaycan için bir açıklama daha! "2 yıldır..."
Dünya

Ukrayna'dan Azerbaycan için bir açıklama daha! "2 yıldır..."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan’la son iki senedir ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirterek, “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 22:24:00 - 2020-10-02 23:01:31
Ukrayna'dan Azerbaycan için bir açıklama daha! "2 yıldır..."

Ermenistan'ın sivillere gerçekleştirdiği saldırının başladığı günden beri Azerbaycan'a desteğini belirten Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernivtsi bölgesinde yaptığı basın toplantısında, Azerbaycan'a desteğini yineledi.

2 yıldır Azerbaycan ile ilişkilerinin ileri derecede iyi olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan ve Ermenistan'ı diyaloğa çağırdı ve "Azerbaycan’ın bizim toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi her zaman desteklediği gibi, biz de Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz" diye konuştu.

Zelenskiy, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin “donmuş” bir çatışmaya dönmesini engellemek gerektiğini belirterek, sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan'a ağır kayıplar verdirme devam ediyor. Karabağ'ı Ermenistan'a dar eden Azerbaycan, sınır hattından başlayarak iç kesimlere doğru emin adımlara ilerliyor.

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