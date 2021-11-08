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Teknoloji Ukrayna’dan AKINCI TİHA'ya 30 adet yeni motor
Teknoloji

Ukrayna’dan AKINCI TİHA'ya 30 adet yeni motor

Ukraynalı Motor Sich şirketi, AKINCI TİHA'da kullanılmak üzere 30 adet Al-450 Turboprop motor siparişi aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 19:40:00 - 2021-11-08 19:44:59
Ukrayna’dan AKINCI TİHA'ya 30 adet yeni motor

Savunma ürünlerinin ihracatından sorumlu olan Ukraynalı Ukroboronprom şirketine bağlı olan Ivchenko-Progress, Motor Sich şirketine 30 adet Al-450T Turboprop motoru siparişinde bulundu. 28 Ekim 2021 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında söz konusu motorlar, AKINCI TİHA’da kullanılmak üzere Baykar Savunma’ya teslim edilecek.

Motor Sich’ten edinilen bilgiye göre; şirket, 7 milyon 92 bin ABD Doları değerindeki sözleşme kapsamında Al-450T motorlarını 2022 yılı sonuna kadar Ivchenko-Progress’e teslim edecek. Sözleşme tutarına göre bir adet Al-450T motoru, 236.4 bin ABD Doları bedele sahip.

Hatırlanacağı üzere Baykar Savunma, Türk Silahlı Kuvvetleri için 29 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen törenle ilk 3 adet AKINCI TİHA’nın teslimatını gerçekleştirmişti. Bahsi geçen TİHA’lar, halihazırda görev yapacakları üslere intikallerini tamamlamış durumdalar.

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)

Baykar Savunma tarafından Bayraktar Taktik Blok-II İnsansız Hava Aracı’ndan elde edilen tecrübelerle geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ileri düzeydeki teknik kabiliyetleri sayesinde savaş uçaklarının gerçekleştirdiği ‘bazı’ görevleri icra edebilecektir.

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına ve çok sayıda mühimmat istasyonuna sahip olacak AKINCI; 40.000ft irtifada 24 saat boyunca havada kalabilecek ve 1.350 kilogram faydalı yük taşıyabilecektir.

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak sistem, hava-yer ve hava-hava angajmanı gerçekleştirebilecektir.

AKINCI TİHA teknik özellikler

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet

Havada Kalış: 24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1,350 kg

Kanat Açıklığı: 20 mt.

Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Yükseklik: 1 mt.

Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

Uzunluk: 2 mt.

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

SavunmaSanayiST

AKINCI TİHA'da kullanılacak... Resmen başladı
AKINCI TİHA'da kullanılacak... Resmen başladı

Teknoloji

AKINCI TİHA'da kullanılacak... Resmen başladı

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