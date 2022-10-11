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Dünya Ukrayna'dan açıklama: Bizimkiler evde
Dünya

Ukrayna'dan açıklama: Bizimkiler evde

Ukrayna, Rusya tarafıyla yapılan esir takası sonucu 32 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını ve ülkeye getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 22:01:00 -
Ukrayna'dan açıklama: Bizimkiler evde

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya tarafıyla yapılan esir takası sonucu 32 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını ve ülkeye getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası neticesinde 32 askerin Ukrayna'ya iade edildiği bilgisi verilerek, "Bizimkiler evde. Bir esir değişimi daha gerçekleşti." ifadelere yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Twitter'den yaptığı paylaşımda esir takası hakkında bilgileri vererek 32 Ukraynalı askeri ülkeye getirdiklerini bildirdi.

Esir değişimi sonucu serbest kalanların arasında kayıp olarak bilinen bazı askerlerin de yer aldığına dikkat çeken Yermak, "Şiddetli çatışmaların olduğu yerlerde bulundular. Bu insanların çoğu kayıp olarak kabul edilmişti. İnsanları geri getiriyoruz." dedi.

Aynı zamanda esir takası çerçevesinde savaşta hayatını kaybedenlerden 62 kişinin cesedinin Rusya tarafından Ukrayna'ya iade edildiği de belirtildi.

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