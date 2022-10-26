Ukrayna'daki son çatışmalarda Rusçu Kadirov'a bağlı 100'den fazla Çeçen asker öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan salı günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Herson bölgesinde bulunan Kajiry kentinde 30 işgalci, savunma kuvvetlerinin topçu bombardımanı ile imha edildi ve 100'den fazla düşman askeri enkaz altında kaldı" denildi.

Bazı kaynaklar ölenlerin Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki Ramazan Kadirov'un askerleri olduğunu bildiriyor.

Ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Ukrayna'nın Herson Bölgesi Askeri Valisi Serhiy Şilan, Çeçen askerlerden oluşan birliğin Herson kentinden çekildikten sonra, Dnipro Nehri'nin karşı kıyısındaki bir köye konuşlandırıldığını açıkladı. Askeri vali, Çeçen askerlerin burada köy okuluna yerleştiklerini belirterek, askerlerin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar aracılığıyla konumlarının belirlendiğini söyledi.

Şilan, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin müdahalesi sonucu 40'tan fazla Çeçen askerinin öldüğünü, 60 kişinin de binanın enkazı altında kaldığını bildirdi.

Muhalif Çeçenler tarafından haberleşme uygulaması Telegram'da oluşturulan 1Adat hesabından yapılan açıklamada da bir okulda bulunan Kadirov birliği personelinin vurulduğu ve ölü sayısının 100 civarında olduğu ileri sürüldü.

Çeçen lider Ramazan Kadirov ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Kadirov, Salı günü sosyal medya üzerinden Rusya'nın Ukrayna'daki "yumuşak tutumundan" duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmişti. Rusya'ya Ukrayna savaşının başlangıcından itibaren askeri destek veren Kadirov, son zamanlarda Moskova'yı savaştaki tutumunu "yeterince sert bulmadığı" için eleştiriyor.