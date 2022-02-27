  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna’daki Rus saldırılarında son bilanço! Can kaybı artıyor
Dünya

Ukrayna’daki Rus saldırılarında son bilanço! Can kaybı artıyor

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 23:57:00 -
Ukrayna’daki Rus saldırılarında son bilanço! Can kaybı artıyor

Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırılarında bugüne kadar 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay