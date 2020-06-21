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Aktüel

Ukrayna’daki doğalgaz patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alan bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 18:47:40 -
Ukrayna’daki doğalgaz patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alan bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.


Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Darnitskiy bölgesinde bulunan 9 katlı bir binada yerel saatle 10.00 civarında gaz patlaması meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma görevlileri patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada ise binanın 4 katında hasar oluştuğu ve 21 kişinin binadan tahliye edildiği aktarılmıştı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, olay yerine gelerek, basına yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiğini duyurdu.

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