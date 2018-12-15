Ukrayna'da savaş uçağı düştü!
Ukrayna'da Su-27 savaş uçağı, planlı uçuş sırasında düştü. Pilotun hayatını kaybettiği açıklandı15 Aralık 2018 Cumartesi 20:28
Ukrayna'da Su-27 savaş uçağı, planlı uçuş sırasında inmeye çalışırken düştü. Pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Su-27 tipi uçak, bugün planlı uçuş yaparken inişe geçtiği esnada düştü. Uçağın pilotu hayatını kaybetti" denildi.
Uçağın neden düştüğü ve olayın detaylarının araştırıldığı aktarıldı.
Kaynak: Habertürk
YORUM YAZ