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Aktüel

Ukrayna'da rehine krizi sona erdi

Ukrayna güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda terörist yakalandı, 12 saattir otobüste tutulan rehineler serbest kaldı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:59:51 -
Ukrayna'da rehine krizi sona erdi

KİEV (AA) - Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Lutsk şehrinde bir otobüste tutulan rehinelerin kurtarıldığını ve teröristin yakalandığını bildirdi.

Avakov, yaptığı açıklamada 12 saattir otobüste rehin tutulan 13 kişinin kurtarıldığını, rehinelerden hiçbirinin zarar görmediğini ifade etti.

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, SBU ile Ukrayna polisinin ortak operasyonu sonucunda 13 rehinenin serbest kaldığı ve silahlı teröristin yakalandığı bildirildi.

Yolcuları rehin alan Ukrayna vatandaşı Maksim Krivoş'un "terörist" olduğu kaydedilen açıklamada, bu kişinin aşırılık yanlısı görüşler yayan bir kimse olduğu vurgulandı.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı ifade edildi.

Sabah Lutsk şehrinde silahlı bir kişinin bir otobüsteki yolcuları rehin aldığı açıklanmıştı.

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