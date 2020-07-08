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Aktüel

Ukrayna'da orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:41:12 -
Ukrayna'da orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki orman yangınlarında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre, Zelenskiy, yangında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy, yangınlar sonucu şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini, gün sonuna kadar daha detaylı bilgi sahibi olacaklarını belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un da bölgeye gittiği bilgisi paylaşıldı.

- Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Lugansk bölgesinde 6 Haziran'da başlayan orman yangınları, 50 hektarlık bir alana yayılmıştı.

Dün sabah kontrol altına alınan yangınlar, kuvvetli rüzgar ve artan sıcaklıklar nedeniyle tekrar çevreye yayıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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