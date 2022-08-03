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Dünya Ukrayna'da okullardaki çocuklara silah eğitimi
Dünya

Ukrayna'da okullardaki çocuklara silah eğitimi

Ukrayna'nın Lviv kentinde liseli gençlere okulda silah kullanma eğitimi veriliyor

Yeniakit Publisher
2022-08-03 03:30:00 - 2022-08-03 03:52:21

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6. ayında. Ülkede milyonlarca insan mülteci durumuna düşerken, sivil kayıplar ilk zamanlara göre az da olsa riskli bölgelerde yaşayan insanlar halen tehdit altında.

Okullarda silah eğitimi veriliyor

Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv kentinde bazı okullarda liseli gençlere silah eğitimi verilmeye başlandı.

Tabanca ve uzun namlulu silahların nasıl sökülüp takıldığını, nasıl kullanıldığını öğrenen gençler, atış talimlerini ise havalı tüfreklerle yapıyorlar.

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