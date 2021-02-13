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Dünya Ukrayna'da kriz! 64 yerleşim birimi etkilendi
Dünya

Ukrayna'da kriz! 64 yerleşim birimi etkilendi

Ukrayna’nın 7 bölgesinde toplam 64 yerleşim biriminde günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 22:37:00 -
Ukrayna'da kriz! 64 yerleşim birimi etkilendi

Ukrayna’da 10 gündür devam eden ve 1 hafta daha devam etmesi beklenen kar yağışları, yurt genelini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, 7 bölgede toplam 64 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığı bildirildi. Açıklamada, “12 Şubat’ı 13 Şubat’a bağlayan gece, Livov bölgesinde 20, Çernovits bölgesinde 15, Ternopol bölgesinde 11, Dnipro bölgesinde 10, Donetsk bölgesinde 4, Kirovograd bölgesinde 2 ve Odessa bölgesinde 2 yerleşim birimi olmak üzere toplam 7 bölgede 64 yerleşim yeri elektriksiz kaldı” ifadeleri kullanıldı. Ukrayna genelinde kar temizleme çalışmalarında bin 690 personel ve bin 420 aracın görev aldığı belirtildi.

Kar yağışlarına ilişkin bir açıklama da Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapıldı. Eğitim kurumlarına seslenen ve tavsiye niteliğinde bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, “Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarının, internet ve diğer teknik ekipmanları kullanarak Pazartesi’den itibaren uzaktan eğitimi düşünmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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