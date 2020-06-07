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Sağlık

Ukrayna’da “korona virüs bağışıklığı” testi yapılmaya başlandı

Ukrayna’da korona virüs testinin ek olarak, korona virüse karşı bağışıklık testi de yapılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:19:16 -
Ukrayna’da “korona virüs bağışıklığı” testi yapılmaya başlandı

Ukrayna’da korona virüs testinin ek olarak, korona virüse karşı bağışıklık testi de yapılmaya başlandı.


Korona virüs salgınına karşı birçok ülke test ve aşı çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna’da korona virüs testine ek olarak, vatandaşlara korona virüse karşı bağışıklık testi yapılmaya başlandı. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, yaptığı açıklamada yeni uygulamanın Ukrayna genelindeki birçok hastanede hayata geçirildiğini belirterek, “Korona virüse karşı bağışıklık testi Ukrayna’da bölge ve şehir hastanelerinde yapılmaktadır. Korona virüse karşı insan vücudunda oluşan bağışıklık direncine ilişkin yapılan test sayısı bugün itibariyle 40 bin 600’ü bulmuş, pozitif sonuç aldığımız test sonucu ise bin 624 olmuştur” ifadelerini kullandı. Bakan Stepanov, ülke genelinde salgınla mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Karantina kurallarını esnetme ile karantinadan tamamen çıkışı karıştırmamalıyız. Açıklanan rakamlara bakıldığında salgınla yapılan mücadeleyi henüz kazanmış görünmüyoruz” dedi.


Öte yandan Ukrayna’da yapılan 40 bin 600 korona virüs bağışıklık testi sonucunda bin 624 kişinin korona virüse karşı güçlü bir bağışıklığı olduğu saptandı.

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