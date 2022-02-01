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Dünya Ukrayna'da kitlesel ayaklanma tehlikesi! Gözaltılar var!
Dünya

Ukrayna'da kitlesel ayaklanma tehlikesi! Gözaltılar var!

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, polisin Rusya ile artan gerilim sırasında istikrarı bozmak için başkent Kiev de dahil beş şehirde kitlesel ayaklanmalar planlayan bir grup insanı dün gözaltına aldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:17:00 -
Ukrayna'da kitlesel ayaklanma tehlikesi! Gözaltılar var!

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky bugün televizyonda yer alan açıklamasında, “Kiev merkezi ve diğer şehirlerde kitlesel ayaklanmalar planlayan bir grup insan dün gözaltına alındı. Ukrayna’daki beş şehirde ayaklanmalar ve polisle yaşanacak çatışmalara yaklaşık beş bin kişinin katılması planlandı” dedi.

Planlanan şiddet içerikli eylemlerin barışçıl protestolarla ilgisi olmadığının altını çizen bakan, söz konusu kişilerin Ukrayna’daki durumu istikrarsızlaştırma amacı taşıdıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı, bu planın arkasındaki kişiler ve gözaltına alınan kişi sayısını açıklamadı.

ABD ve diğer Batılı ülkeler, Rusya’nın sınıra yaklaşık yüz bin asker sevk etmesi nedeniyle Ukrayna topraklarını işgal etmeye hazırlanmasından endişe ediyor.

Ukrayna Rusya’nın kendisini istikrarsızlaştırmak için çalıştığını savunuyor. 2014 yılında Kırım’ı ilhak eden Rusya ise, işgal iddialarını reddediyor.

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