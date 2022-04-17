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Dünya Ukrayna'da ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Kaçışma anları kamerada
Dünya

Ukrayna'da ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Kaçışma anları kamerada

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'nın Harkov kentinde yaralılara müdahale eden ekipler çatışmanın ortasında kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 22:41:00 -
Ukrayna'da ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Kaçışma anları kamerada

Rus askerleri tarafından Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlenen saldırıda yaralılara müdahale eden ekipler çatışmanın ortasında kaldı.

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Rus ordusu Ukrayna’da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Şehrin farklı bölgelerine düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı saldırıda, bölgeye gelen Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı. Ekipler, saldırının ortasında yaralılara müdahale etmeye çalıştı.

Sivil yerleşim yerleri hedef alındı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "17 Nisan saat 14.00 sıralarında Harkov’un 18 farklı adresinde sivil yerleşim yerleri hedef alındı ve çok katlı binalarda yangın çıktı. 160 personel ve 33 teknik araçla müdahaleler sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

'Sığınaklarda kalın' uyarısı

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov’da saldırıların ardından yaptığı açıklamasında, "Sizleri mümkün olduğu müddetçe sığınaklarda kalmaya çağırıyorum. Şehrin sürekli saldırı altında kalan bölgelerindeki sivilleri tahliye etmeye devam ediyoruz. Yakında Paskalya bayramı geliyor ve biz kesinlikle kazanacağız. Biz Harkovlularız ve birlikteyiz" şeklinde konuştu.

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