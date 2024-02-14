Ukrayna'da İHA üreten şirket yüzde 100 arttı! Milyon dolar değerinde ralli devam edecek mi? Tarihi adım!

Ukrayna’da İHA Üreten Şirketlerin Sayısı 100 Kat Arttı!

Ukrayna, Rusya’nın gücünü ve müttefiklerinin siyasi telaşını yenmek için dünyanın savunma atölyesini kurmak istiyor.

Ukrayna’da İHA Üreten Şirketlerin Sayısı 100 Kat Arttı!: Ukrayna, Rusya’nın geniş çaplı işgalinin ikinci yıldönümüne yaklaşırken, kendi mühimmatını ve kilit silah sistemlerini daha fazla üretmeyi planlıyor. Kendi kendine yeterliliği artırma hedefi, Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinin askeri yardıma karşı artan siyasi direnişle karşılaşması ve Rusya’nın silah üretimini artırmasıyla ortaya çıkıyor.

Geçen ay Ukrayna başbakanı Denys Shmyhal, ülkenin bu yıl yerli silah üretimini altı kat artırmayı planladığını söyledi. Ukrayna’nın savunma sanayisi şimdiden genişlemeye başladı. Stratejik endüstriler bakanı Oleksandr Kamyshin, Ukrayna’nın geçen yıl NATO kalibreli topçu sistemleri için mühimmat üretimini iki katına çıkardığını söyledi.

Başkan Volodymyr Zelenskyy, savaşın ilk yılına göre üç kat daha fazla teçhizat ve silah ürettiğini söyledi. Buna zırhlı araçlar ve tanksavar füze sistemleri de dahildi.

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Ancak Ukrayna’nın küresel öncü olmayı hedeflediği alan insansız sistemlerdir.

Al Jazeera’nın yaptığı habere göre Shmyal, Ukrayna’da drone üreten şirketlerin sayısının 2022’de yedi iken geçen yıl bu sayının 100 kat arttığını söyledi.

Bu ay genelkurmay başkanlarıyla yaptığı toplantıda Zelenskyy, bunun Ukrayna’nın halihazırda kullandığı insansız hava araçlarının yüzde 90’ını ürettiği anlamına geldiğini söyledi.

Silahlı kuvvetler yalnızca geçen ay tedarik için sekiz yeni modeli onayladı.