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Dünya Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı
Dünya

Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı

Ukrayna'da gaz boru hattında henüz bilinemeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili inceleme başlatılırken yerleşim yerleri boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 21:44:00 -

Ukrayna’nın Poltova kentindeki gaz boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.

Gaz boru hattında patlama

Ukrayna’nın Poltova şehrindeki Lubenakiy bölgesinde Urengoy-Pamari-Ujgorod boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlama, halk arasında paniğe neden oldu. Patlamadan etkilenen bölgedeki yerleşim yerleri boşaltılırken, bölgede gaz kesintisine gidildi.

Poltova Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede bir patlama olduğu teyit edildi. Polis birimleri ve acil durumlar servisi personeli, olay yerinde incelemelere başladı. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar" ifadeleri kullanıldı.

Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

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