Ukrayna'da elektrik kesintileri devam ediyor! Halk mumla aydınlanıyor

Rus ordusunun Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarına yönelik son dönemlerde düzenlediği füze saldırıları nedeni ile elektrik kesintilerinin sürdüğü bazı bölgelerde halk çareyi mum yakmakta buluyor.

Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle ülkede bazı şehir, kasaba ve köylerde su ve elektrik kesintileri sürüyor.

23 Kasım'da Rus saldırıları neticesinde tamamen karanlığa bürünen Dnipro kentine bugün kısmen elektrik verilmeye başlandı. Elektrik olmayan semtlerde ise bazı kişiler, jeneratör veya akü kullanarak evlerini aydınlatıyor. Çoğu sivil ise karanlık evlerinde mumlarla aydınlanıyor.

Güvenlik gerekçesi ile soyadını belirtmeyen 74 yaşındaki Galiya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus saldırıları sonucu birkaç gündür elektriksiz ve susuz olduklarını söyledi. Galiya, tüm zorluklara rağmen duruma alışmaya çalıştıklarını ifade ederek "Su yok, sabah geldi ve yine kesildi. Elektrik de yok ama mumları kullanıyorum. Şimdilik yeterli sayıda mum var." dedi.

Evdeki kullanım suyunu steril gazlı bezden geçirerek içme suyuna dönüştürdüğünü dile getiren Galiya, uzun yıllar önce annesinden bu yöntemi öğrendiğini söyledi.