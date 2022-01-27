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Dünya Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü
Dünya

Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde bir askerin, 5 silah arkadaşını öldürdüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 10:04:00 -
Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan bir asker, Dnipro bölgesindeki füze ve uzay teknolojisi üreten "Yujmaş" devlet fabrikasında nöbet tutan silah arkadaşlarına ateş açtı.

Olay sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 5'i yaralandı.

Saldırıyı düzenleyen askerin olay yerinden silahla kaçtığı belirtildi.

Polisin, askerin yakalanması için bölgede operasyon başlattığı kaydedildi.

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