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Ukrayna’da başkan adayı adaylıktan çekilemedi

Ukrayna’da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan Aleksandr Moroz’un adaylıktan çekilme dilekçesi kabul edilmedi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:16
Ukrayna’da başkan adayı adaylıktan çekilemedi

Ukrayna’da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan Aleksandr Moroz’un adaylıktan çekilme dilekçesi kabul edilmedi.


Ukrayna’da 31 Mart tarihinde yapılacak olan devlet başkanlığı seçimi öncesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Petro Poroşenko’nun en zor seçimlerinden biri olacak seçimlerde başkanlığa adaylığını açıklayan Ukrayna Sosyalist Partisi’nin desteklediği Aleksandr Moroz adaylıktan çekilmek için dilekçe verdi. Fakat seçim kurulu Moroz’un bu dilekçesini işleme almadı. Seçim kurulu gerekçe olarak, başkan adaylık kararından vazgeçmesi için adaylara verilen sürenin 8 Mart olduğunu açıkladı. Moroz, adaylıktan çekilme dilekçesini 8 Mart’tan sonra verdiği için başkanlık seçimlerinde aday gösterilecek. Moroz çekilme kararının nedenini ise ‘adil olmayan seçim süreci’ olarak gösterdi.



Anketlere göre Poroşenko seçimleri kaybediyor


Ukrayna’nın mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko seçimler için var gücüyle çalışıyor. Buna rağmen ülkede yapılan anketlerde önceki seçimlere göre kan kaybettiği görülüyor. Ukrayna devlet başkanlığı için adaylığını açıklayan ülkenin ünlü komedyen ve TV sunucularından Vladimir Zelensky anketlere göre halk desteğinin yüzde 30’undan fazlasını alıyor. Mevcut Başkan Petro Poroşenko’nun oy oranı ise anketlere göre yüzde 17’de kalıyor. Daha önceki seçimlerde Poroşenko’ya kaybeden Yulia Timoşenko anketlere göre yüzde 12,5 oy alıyor. Rusya yanlısı politikalarıyla dikkat çeken ve geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Medvedev ile görüşen Yuri Boyko’ya halk desteği anketlerde yüzde 10’da kalıyor.



Ayrılıkçı bölgelere sandık kurulamayacak


Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaştan sonra Donbass bölgesinde hakimiyet kuran Rusya yanlısı muhalifler Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak adlandırdıkları ülkeler kurarak tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etti. Kendi seçimlerini gerçekleştiren Luhansk ve Donetsk’e Kiev tarafından sandık kurulamayacak. Muhalif bölgeler ile Kiev yönetiminin hattında hala çatışmalar sürerken, muhalifler Poroşenko’nun seçimleri kazanmak için kendi topraklarına sürekli saldırılar gerçekleştirerek Ukrayna halkını etkilemeye çalıştığını öne sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:16
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