Ukrayna yeni SİHA’lar alacak

Suriye, Libya ve Karabağ’daki çatışmalarda gösterdiği başarı ile tüm dünyada yankı uyandıran Bayraktar TB2 SİHA’larına talepler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan, Katar, Fas ve Libya ile birlikte SİHA Bayraktar’ı kullanan ve büyük memnuniyet duyan Ukrayna yeni alım için teklif verdi.

Şu ana kadar aldıkları çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA ile Dobsa bölgesinde Rus ayrılıkçı güçlere karşı büyük koz elde eden Ukrayna, savunma yatırımlarına yeni bir parti TB2 SİHA’larla güç katacağını açıkladı.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesine ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, “Ukraynalı ortaklarımız, Bayraktar üretiminde Ukrayna yapımı motorlar kullanacaklarını duyurdu. Önümüzdeki yıl bu araçlardan daha satın almayı planlıyoruz.Bunların artık Ukraynalı Bayraktar olduğunun altını çiziyorum. Yani Türkiye’de üretilecek ama Ukrayna’ya ait olacak, Ukrayna ordusuna hizmet edecekler. Onlardan yararlanacağız, çünkü Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. maddesine uygun olarak bağımsızlığımızı korumak zorundayız” açıklamasında bulundu.

SİHA konusu bir iki günlük değil

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da ordunun her an SİHA kullanmaya hazır olduğunu açıkladı. Zalujnıy, “Bu, bir veya iki günün meselesi değil, biz bunun için uzun süre hazırlıklar yaptık. SİHA kullanma taktiğini geliştiriyoruz, metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hâlâ çok ilginç çalışmalar var” ifadesini kullandı.

Rus ayrılıkçıların bağımsızlık ilan ettiği Donbas’ta Ukrayna ordusu tarafından kullanılmaya başlanan Türk SİHA’ları Moskova yönetimi kadar Fransa ve Almanya’yı da rahatsız etmiş ve tepki göstermelerine neden olmuştu.

Türkiye-Ukrayna ilişkisi gelişti

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da “Türkiye - Ukrayna Savunma Sanayii İş Birliği” panelindeki konuşmasında son 4-5 yılda Türkiye ile Ukrayna arasında çok sayıda anlaşma yapıldığını belirtti. İki ülke arasında yüksek düzeyde eğilim olduğuna işaret eden Bayraktar, “Şu anda Türkiye ile Ukrayna arasında 30’dan fazla proje var. Bu ilişki, tek taraflı değil, tamamlayıcı bir ilişki. Her iki ülkeye de fayda sağlıyor” dedi.