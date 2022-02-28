Ukrayna ve Rusya görüşmesi başladı
Sıcak savaş devam ederken Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.
Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı. 2 ülkenin heyetleri Belarus sınırında bir araya geldi.
Ukrayna ve Rusya Belarus sınırında ön koşulsuz görüşme yapma kararı almıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından müzakerelere ilişkin "Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli. Böylelikle Ukrayna vatandaşlarının, Ukrayna Devlet Başkanı olarak savaşı durdurmaya çalışmadığım konusunda tek bir şüphesi olmayacak" açıklamasını yapmıştı.
IFAX'ın aktardığına göre, Rus müzakereci de en kısa sürede anlaşmaya varmak istediklerini söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı heyette; Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna´nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi'nin yer aldığını ifade etti.