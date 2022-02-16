  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim onu vurdu! Abramovich'in bir günlük zararı dudak uçuklattı
Ekonomi

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim onu vurdu! Abramovich'in bir günlük zararı dudak uçuklattı

İngiltere devi Chelsea'nin patronu Roman Abramovich'in şirketi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim nedeniyle bir günde 776 milyon euro kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 11:51:00 -
Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim onu vurdu! Abramovich'in bir günlük zararı dudak uçuklattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich bir günde, servetinin 13'te 1'ini kaybetti. Rus milyarderin 776 milyon eurosu 24 saatte buhar oldu.

1 milyar euroyu geçti

Rusya'da Abramovich'in sahip olduğu Evraz şirketi, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar nedeniyle büyük kayıp yaşadı. ki ülke arasında savaş çıkma ihtimali Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Afrika'da iş yapan Evraz şirketini olumsuz etkiledi. NTV Spor'un aktardığı habere göre; Piyasaların durmasına neden olan savaş ihtimali, Abramovich'in 3 haftada 1 milyar Euro'dan fazla kayıp yaşamasına neden oldu.

110 bin çalışanı var

Rus milyarderin şirketi Evraz'da dünya genelinde 110 bin çalışanı bulunuyor. Borsa uzmanı Tim Worstall, "Piyasalar savaş ihtimalinden dolayı endişeli. Evraz şirketi de bundan etkilendi ve değer kaybı yaşadı." yorumunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay