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Dünya Ukrayna ve Moldova’nın AB üyeliği tehdit değil
Dünya

Ukrayna ve Moldova’nın AB üyeliği tehdit değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna ve Moldova’ya “aday ülke” statüsü vermesi kararının Rusya için tehdit ve risk oluşturmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 22:09:00 -
Ukrayna ve Moldova’nın AB üyeliği tehdit değil

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü ziyaret eden Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüşmesi sonrası basına konuşan Lavrov, “AB, NATO gibi askeri siyasi bir örgüt değil. Bu yönde pozisyon sergiliyoruz. Bu nedenle NATO’dan ziyade AB’nin arzu eden herhangi bir ülke ile ilişki geliştirmesi, bizim için herhangi bir tehdit ve risk oluşturmuyor. Bunu Başkan Putin de teyit etti. Ancak, AB’nin davranışlarını ve attığı adımları takip edeceğiz” dedi.

Lavrov, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yapılan Karabağ anlaşmalarının uygulanmasının gerekli olduğunu söyledi.

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