  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ukrayna ve Brezilya iş birliğini artıracak
Aktüel

Ukrayna ve Brezilya iş birliğini artıracak

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:45:42 -
Ukrayna ve Brezilya iş birliğini artıracak

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomi, nükleer enerji, uzay ve askeri alanlarda iş birliğini görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tarafların iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına önem verdiği görüşmede, Zelenskiy, ülkesinin Brezilya'yla tarım, nükleer enerji, uzay ve askeri alanlarda iş birliği yapmaktan memnun olacağını vurguladı.

Zelenskiy, gelecek toplantıda pek çok alanda ikili anlaşmaların imzalanması umudunu dile getirerek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediği için Brezilya'ya teşekkür etti.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda iş birliği de ele alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir
Gündem

Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'deki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı.
Eski istihbarat daire başkanından şok iddia: Yazıcıoğlu yaralı olarak kurtulmuştu ama...
Gündem

Eski istihbarat daire başkanından şok iddia: Yazıcıoğlu yaralı olarak kurtulmuştu ama...

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı yazarı Bülent Orakoğlu, Büyük Birlik Partisi Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasından yaral..
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da bir bölge
Yerel

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da bir bölge "riskli alan" ilan edildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi'nin riskli alan ilan edilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay