0553 313 94 23

Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü

Antalya’da bir kişi ile para karşılığında anlaşan Ukrayna uyruklu kadın, cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti.

03 Eylül 2019 Salı 13:31
Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü

Antalya’da bir kişi ile para karşılığında anlaşan Ukrayna uyruklu kadın, cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti. Şüpheli hakkında ‘cinayet ve yağma’ suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, gece 02.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı varyant altındaki bir trafo arkasında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.T, Cumhuriyet Meydanı’ndakibir mekanda tanıştığı Ukrayna Uyruklu Yulııa Bilehub (42) ile bir süre alkol alıp eğlendi. Ö.T, daha sonra 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştığı Bilehup ile Konyaaltı Varyant girişine geldi. Bölgeden geçen gece bekçilerine, taksiciler, bir kadın ve erkeğin trafo arkasında fuhuş yaptığını ihbar etti. İhbar yerine giden bekçiler Ö.T ve kadına yerden kalkmalarını söyledi. Bekçiler yerden kalkmayan kadının öldüğünü fark etti. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi geldi. Gözaltına alınan Ö.T.’nin üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzüğün çıktığı öğrenildi. Ö.T’nin ayrıca çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve denetimli serbestlikten imza yükümlülüğünün olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Ö.T.’ye ’cinayet ve yağma’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.


Ö.T’nin ilk ifadesinde aşırı alkollü olduklarını vekadının fenalaşıp hareketsiz kaldığını söylediği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması: İhraç edilirse...
    1. MHP'den Ahmet Davutoğlu açıklaması:..
    2. MEDAŞ Sanat Galerisinde seramik..
    3. Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele..
    4. Tuzla’da bir binanın çatısında çıkan..
    5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    6. Başkan Altay: “Konya’nın güvenilir..
    7. Diyarbakır’da HDP il binası önünde bir..
    8. Kırşehir’de sağlık camiasını yasa..
    9. Osmaneli’nde tarihi eserler turizme..
    10. Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç..
    11. 2 Eylül coşkusuyla yürüdüler
    12. Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1..
    13. Adana Demirspor'dan İbrahim Üzülmez..
    14. Uşaklı vatandaşlara sağlık hizmeti..
    15. Odunpazarı Belediyesi’nden "Akşamlar..
    16. YKS Türkiye 86.’sı Emre Turhan’dan..
    17. Seyyah-ı Fakir’in doğu turu bugün..
    18. ANKASAM Avrasya Masası Başkanı Dr...
    19. FETÖ sanığı eski binbaşı hakim..
    20. Palamut yok, umut hamside
    21. Eskişehir’de Manga rüzgarı esti
    22. Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık..
    23. Babasının çöpten topladığı kitapları..
    24. TEM’de makas atarken tıra çarpan..
    25. Trafikte kural tanımaz magandalar..
    26. Kızılay’dan engellilere tekerlekli..
    27. Eskişehir’de Halk Sağlığı Sokağı..
    28. Genç kızın yüzüne asit türü sıvı..
    29. Fenerbahçe genç oyuncularını kiraladı
    30. Çin'de okulların açıldığı gün..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız