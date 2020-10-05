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Aktüel Ukrayna, Uluslararası Kırım Platformu'na Rusya'yı davet edecek
Aktüel

Ukrayna, Uluslararası Kırım Platformu'na Rusya'yı davet edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:48:56 -
Ukrayna, Uluslararası Kırım Platformu'na Rusya'yı davet edecek

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya Federasyonu'nu Uluslararası Kırım Platformuna davet etme kararı aldıklarını, medeni olmayan tutumunu göz önüne alınca Rusya'nın daveti kabul etmesini beklemediklerini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda Ceppar "Uluslararası Kırım Platformu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ceppar, Rusya Federasyonu'nu Uluslararası Kırım Platformu'na davet etme kararı aldıklarını belirterek, medeni olmayan tutumunu göz önüne alınca Rusya'nın daveti kabul etmesini beklemediklerini ifade etti.

Platform kapsamında en önemli etkinliğin Kırım Zirvesi olması gerektiğini aktaran Ceppar, salgın nedeniyle etkinliğin tarihinin henüz netleşmediğini ancak "Kırım Direniş Günü" olan 26 Şubat'ta düzenlenebileceğini belirtti.

Ceppar, platforma devlet liderlerinin, dışişleri bakanlarının, Kırım Tatar Milli Meclisi üyelerinin ve uzmanların çağrılması gerektiğini ve platformun amacının Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı Ukrayna'ya döndürme konusunu gündeme taşımak olduğunu ifade etti.

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