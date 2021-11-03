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Dünya "Ukrayna sınırına asker yığıldı" iddiası! Rusya'dan flaş açıklama
Dünya

"Ukrayna sınırına asker yığıldı" iddiası! Rusya'dan flaş açıklama

Açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı haberi yalan" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:26:00 -
"Ukrayna sınırına asker yığıldı" iddiası! Rusya'dan flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın, askeri güçlerini Ukrayna sınırına yığdığı yönünde Batı medyasında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “ABD medyasında, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı yönündeki yazılarla, bize yönelik ama aslında büyük ölçüde hakikate yönelik gerçekleştirilen enformasyon saldırısı dikkatimizi çekti. Bu, tek bir fake değil, ABD medyasında başlatılan yeni bir fake kampanyası” diye konuştu.

Haberlerde ifade edilen Yelnya şehri ile Maslovka tren istasyonunun Ukrayna sınırına yüzlerce kilometre mesafede bulunduğunu kaydeden Rus diplomat, “Bu konuda kimse Dışişleri Bakanlığı’mıza bir şeyler sormadı. Eminim, Rusya’yı temsil eden kimseye bir şeyler sorulmadı” ifadesini kullandı.

Daha önce Politico dergisi ile The Washington Post gazetesi başta olmak üzere Batı medyası, Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri güçlerini yığdığı iddiasında bulunmuştu.

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