Ukrayna semalarında savaş uçakları çarpışıyor

Rusya-Ukrayna savaşı 4. gününe girerken Rus ve Ukraynalı pilotlar havada amansız bir şekilde mücadele ediyor. Her iki tarafa ait uçaklar havada birbirlerini imha ediyor.

Uçaklar şehirlerin üzerinde çarpışırken, Ukrayna halkı da bunu korku içinde takip ediyor. Şehirlerde sirenler çalarken halkın endişeli bekleyişi devam ediyor. Rus savaş uçakları hem havada hem de karada bulunan hedeflere ateş açıyor.

TASS Rus kayıplarını açıkladı

Rusya devlet haber ajansı TASS, önce Rus birliklerinin kayıplarıyla ilgili verileri yayınladı fakat kısa süre sonra verileri sildi. "Rusya ciddi kayıplar veriyor" şeklinde açıklama yapan ajansın paylaştığı verilere göre; 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç ve 15 topçu tesisi kaybedildi. Ayrıca açıklamada, 3 bin 500'den fazla askerin öldüğü, yaralandığı ve esir alındığı bilgisi yer aldı.